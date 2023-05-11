Число регистраций новых машин в Москве в марте выросло в 1,4 раза

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В марте 2023 года в Москве зарегистрировали рост числа регистраций новых автомобилей в 1,4 раза в сравнении с показателями февраля. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В этом году рынок возвращается к традиционной сезонности. Так, в марте в столице было зарегистрировано более 16,7 тысячи новых машин, включая коммерческий легковой транспорт – это на 43,1% превышает уровень февраля", – сообщил Ефимов.

Число регистраций легковых машин в марте 2023 года выросло на 45,3%, коммерческой техники – на 30,2%.

Как сообщает департамент экономической политики Москвы, чаще всего жители столицы приобретали автомобили китайских марок. Из 14,5 тысячи зарегистрированных машин 7,7 были произведены в Китае. В сравнении с данными февраля показатель вырос на 54,3%.

На отечественных производителей машин приходится 20%, или 2,9 тысячи машин. Положительное влияние на рынок также оказал столичный завод "Москвич", начавший работу в 2022 году.

Ранее LADA Granta возглавила ТОП-7 самых дешевых новых автомобилей в РФ на 1 мая 2023 года. Цена от производителя составляет 692 300 рублей. Благодаря невысокой стоимости Granta является бестселлером российского рынка на протяжении уже нескольких месяцев подряд.

