Автомобилистам рассказали, как шиномонтажники могут навредить состоянию машины

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Автомобилистов предупредили, что специалисты шиномонтажа могут навредить состоянию машины. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Одной из частых ошибок является затягивание болтов по одному. Такой подход может привести к перекосу колеса и его неустойчивости. Лучше следовать поэтапной затяжке. Например, если ступица имеет пять болтов, то последовательность должна быть следующая: 1–4–2–5–3.

Владельцам авто также рекомендовали обращать внимание на то, как установлена шина, поскольку важно правильное направление вращения. Ошибка специалиста может привести к потере сцепления с дорогой. Всегда необходимо контролировать, чтобы стрелка на боковине шины с надписью Rotation указывала в нужном направлении.

Кроме того, резиновая шайба шины должна хорошо обрабатываться пастой. Именно от этого будет зависеть герметичность. Если шиномонтажники не следят за качеством пасты, через некоторое время шина может приклеиться к ободу. Такая проблема существенно осложняет процесс демонтажа. Если при попытке снять ее будут приложены чрезмерные усилия, может произойти деформация боковины или появятся выпуклости.

Есть автосервисы, которые заливают уже отработанное моторное масло вместо пасты. Однако оно только ухудшит состояние резины. Такое масло может привести к образованию трещин.

Ранее россиянам рассказали о вождении, которое продлит срок службы автомобиля. Владельцам машин рекомендовали плавно ускоряться и отказаться от доведения оборотов двигателя до красной зоны.

Кроме того, водителям посоветовали избегать езды по лужам, поскольку вода может попасть на приводной ремень или даже залить механизм гидроусилителя руля, что приведет к дорогостоящей замене деталей.



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