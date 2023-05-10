Россиянам рассказали о вождении, которое продлит срок службы автомобиля

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Продлить жизнь автомобилю помогут плавное ускорение и отказ от доведения оборотов двигателя до красной зоны, сообщает Pravda.Ru.

При плавном ускорении ремень и его ролики не подвергаются чрезмерным нагрузкам, что предотвращает появление трещин и расшатывания. Как отмечает издание, в среднем ремни российских автомобилей служат примерно 60 тысяч километров, в то время как у иномарок этот срок достигает 80 тысяч километров.

Кроме того, водителям следует избегать езды по лужам, поскольку вода может попасть на приводной ремень или даже залить механизм гидроусилителя руля. Это приведет к дорогостоящей замене деталей.

Проблемы также могут возникнуть при слишком быстром прохождении поворотов и неправильным преодолении неровностей на скорости. В этих случаях у автомобиля могут повредиться сайлент-блоки передней и задней подвески.

Кроме того, эксперты рекомендуют не покупать низкокачественный бензин. Такое топливо может засорить инжекторы, свечи зажигания и топливные фильтры.

Ранее сообщалось, что в России предложили увеличить срок ремонта машины по ОСАГО. Сейчас страховщикам не хватает 30 дней из-за проблем с поставками. Вместо этого период ремонта могут увеличить до 45 дней.

В Госдуме предложили создать "народный автомобиль"