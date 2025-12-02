Форма поиска по сайту

02 декабря, 15:22

Город

Более 1,6 млн газовых плит проверили в Москве с начала года

Фото: Москва 24/Екатерина Шумеева

С начала года в Москве специалисты Мосгаза провели плановое техническое обслуживание более 1,6 миллиона газовых плит, что составляет около 90% от всего газифицированного жилого фонда столицы. Об этом сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"При обнаружении нарушений газовики исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту", – рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

В комплексе отметили, что вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле. Плановое техническое обслуживание проводится ежегодно во всех домах, подключенных к газу.

Срок службы бытовой газовой плиты составляет в среднем 10–12 лет. После этого элементы конструкции начинают изнашиваться: ухудшается работа газовых кранов, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духовки. В таких условиях обеспечить безопасную эксплуатацию оборудования уже невозможно и необходима его замена.

Современные газовые плиты должны быть оснащены системой "газ-контроль". Она автоматически перекрывает подачу газа, если пламя случайно погасло, что помогает предотвратить утечки и аварийные ситуации.

Ответственность за своевременную замену и исправность оборудования лежит на собственнике или нанимателе жилья. Информация о графике проверок размещается на стендах в подъездах и во дворах.

Ранее в Пресненском районе были модернизированы свыше 4,2 километра инженерных сетей. Почти 3 километра коммуникаций построили заново, еще около 1,2 километра реконструировали.

Диаметр новых труб варьируется от 100 до 400 миллиметров. Обновление затронуло сети в исторической части района, а также коммуникации, необходимые для новых городских проектов, включая многофункциональный комплекс с подземной парковкой в Электрическом переулке.

