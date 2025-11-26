Форма поиска по сайту

26 ноября, 11:33

Город

Около 300 фасадов домов отремонтируют на благоустроенных улицах Москвы

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Около 300 фасадов домов отремонтируют на благоустроенных улицах в Москве в этом году. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков отметил, что специальная технология разрабатывается отдельно для каждого типа здания. Это позволяет восстановить их внешний облик и технические характеристики в полной мере.

Например, ремонт фасадов окрашенных панельных домов проводится в два этапа. Первый подразумевает исправление геометрии панелей, а второй – заполнение межпанельных швов герметиком. После этого фасад грунтуют и окрашивают в два слоя.

При ремонте фасадов домов, которые облицованы мелкоразмерной керамической плиткой, используется полимерцементная смесь на армирующих сетках. Отремонтированный таким образом фасад сможет прослужить не менее 30 лет.

Кирпичные фасады подвергают обязательной гидрофобизации. Этот современный метод обработки защищает их от разрушительных процессов при попадании воды.

Ранее сообщалось, что в Москве выполнено 80% работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов. Всего в порядок приведут 679 кровель. Из них 346 – плоские наплавляемые крыши и 333 – металлические скатные.

В перечень работ входит полная замена кровельного покрытия, ремонт стыков плит, ограждения, мест примыкания кровли к фронтонам и карнизам.

"Новости дня": на Измайловском бульваре завершили капремонт жилого дома

