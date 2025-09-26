Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:33

Политика

Трамп разрешил использовать смертную казнь в Вашингтоне

Фото: ТАСС/EPA/YURI GRIPAS

Президент США Дональд Трамп подписал указ об использовании смертной казни в Вашингтоне. Церемония подписания документа транслировалась Белым домом.

Указ распространяет данную меру на территорию всего округа Колумбия, который не является американским штатом. Официально территорией столицы США управляет американский конгресс.

Генеральный прокурор страны Пэм Бонди добавила, что планирует добиваться разрешения смертной казни по всей стране.

В августе президент США заявил о переброске бойцов национальной гвардии в Вашингтон и переводе полиции города под прямое федеральное управление. Он добавил, что при необходимости в американскую столицу прибудут военные.

По словам Трампа, Вашингтон имеет один из самых высоких уровней преступности в мире, который превышает показатели многих "самых опасных стран третьего мира". Он также обвинил городских чиновников в замалчивании реальной статистики преступлений.

Читайте также


политиказа рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика