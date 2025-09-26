Трамп разрешил использовать смертную казнь в Вашингтоне

Фото: ТАСС/EPA/YURI GRIPAS

Президент США Дональд Трамп подписал указ об использовании смертной казни в Вашингтоне. Церемония подписания документа транслировалась Белым домом.

Указ распространяет данную меру на территорию всего округа Колумбия, который не является американским штатом. Официально территорией столицы США управляет американский конгресс.

Генеральный прокурор страны Пэм Бонди добавила, что планирует добиваться разрешения смертной казни по всей стране.

В августе президент США заявил о переброске бойцов национальной гвардии в Вашингтон и переводе полиции города под прямое федеральное управление. Он добавил, что при необходимости в американскую столицу прибудут военные.

По словам Трампа, Вашингтон имеет один из самых высоких уровней преступности в мире, который превышает показатели многих "самых опасных стран третьего мира". Он также обвинил городских чиновников в замалчивании реальной статистики преступлений.