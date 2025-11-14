WP: США намерены провести масштабную депортацию порядка 80 украинцев

Фото: 123RF.com/janej12

США планируют провести масштабную депортацию украинцев. Речь идет о порядка 80 человек, сообщает газета Washington Post со ссылкой на посла Украины в Вашингтоне Ольгу Стефанишину.

По ее словам, они получили финальные распоряжения о высылке "в связи с нарушениями законов США". Как указали адвокаты одного из депортируемых, украинцев предупредили, что их отправят на военных самолетах на родину или в Польшу в понедельник, 17 ноября.

"По меньшей мере в некоторых случаях создается впечатление, что задержанным не дают права продемонстрировать страх перед высылкой до самой депортации. Украина – это военная зона, которая в данный момент находится в военном положении, и вероятно, что любой, кого депортируют, будет насильно призван в армию", – отметили адвокаты.

По данным иммиграционной службы, за финансовый прошлый год Вашингтон депортировал 53 гражданина Украины.

Ранее власти Польши депортировали 15 украинских граждан из-за угрозы безопасности республики. Они неоднократно привлекались к ответственности за различные преступления, включая хранение наркотиков, кражи, грабежи, нетрезвое вождение и организацию нелегального пересечения границы.

Депортированных принудительно доставили к границе, после чего передали украинской стороне.

