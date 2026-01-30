Расчеты РСЗО "Град" мотострелковой бригады группировки войск "Запад" уничтожили несколько опорных пунктов противника в зоне специальной военной операции (СВО).

Военные группировки "Днепр" заняли населенный пункт Новояковлевка в Запорожской области. В ходе боя операторы ударных беспилотников и артиллеристы нанесли удары по пунктам управления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Малые штурмовые группы скрытно подошли к опорным пунктам и ликвидировали подразделения противника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.