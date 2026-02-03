Село Придорожное в Запорожской области освобождено российскими войсками

Российские войска продолжают успешное продвижение на запорожском направлении. Как сообщается, бойцы группировки "Восток" освободили село Придорожное, установив в его центре российский флаг. После авиационной и артиллерийской подготовки штурмовые подразделения зашли в населенный пункт и закрепили успех.

Как отмечает военный эксперт Андрей Марочко, стратегической задачей является отсечение Ореховской группировки ВСУ и продвижение к Запорожью.

Ранее российские войска установили контроль над соседним селом Терноватым, уничтожив роту противника и зачистив около 600 домов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.