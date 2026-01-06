Форма поиска по сайту

06 января, 09:45

Общество

Президент поручил увеличить срок оплачиваемого больничного для многодетных родителей

Путин исполнил мечту первоклассника в рамках акции "Елка желаний"

Губернатор Херсонской области доложил Владимиру Путину о теракте в селе Хорлы

Путин по телефону заслушал доклад Сальдо после атаки БПЛА на Херсонскую область

Президент России поздравил граждан с наступающим Новым годом

Одним из самых ярких событий 2025 года стала прямая линия с Путиным

Более 500 публичных мероприятий и встреч провел Путин в уходящем году

Владимир Путин подвел итоги специальной военной операции за 2025 год

Михаил Мишустин исполнил мечты детей в рамках акции "Елка желаний"

Путин подписал закон о штрафах за нарушение требований к перевозке детей

Владимир Путин поручил увеличить срок оплачиваемого больничного листа для многодетных родителей. Соответствующее поручение направлено Совету по стратегическому развитию и национальным проектам.

В настоящее время родителям, у которых ребенок младше 7 лет, в год оплачивается до 60 календарных дней больничного по уходу за ним. На заседании Совета отметили, что многодетным родителям с маленькими детьми этого количества дней часто не хватает.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

