Президент поручил увеличить срок оплачиваемого больничного для многодетных родителей

Владимир Путин поручил увеличить срок оплачиваемого больничного листа для многодетных родителей. Соответствующее поручение направлено Совету по стратегическому развитию и национальным проектам.

В настоящее время родителям, у которых ребенок младше 7 лет, в год оплачивается до 60 календарных дней больничного по уходу за ним. На заседании Совета отметили, что многодетным родителям с маленькими детьми этого количества дней часто не хватает.

