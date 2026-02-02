Российские войска взяли под контроль населенный пункт Зеленое в Харьковской области. Это удалось благодаря активным действиям группировки войск "Север". Также подразделения группировки "Центр" продвигаются в Донецкой Народной Республике (ДНР), а пункт Сухецкое уже взят под контроль.

Как отметил военный эксперт Олег Иванов, взятие Сухецкого – это шаг для последующих боев за город Доброполье, что откроет возможности для действий в тыл Славянско-Краматорской агломерации. Контроль над Зеленым, по его словам, связан с созданием буферной зоны на границе Белгородской и Харьковской областей.

