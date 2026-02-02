Форма поиска по сайту

Новости

Новости

02 февраля, 11:45

Политика

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Зеленое в Харьковской области

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Зеленое в Харьковской области

В России могут увеличить штрафы за некачественную уборку снега

Страховые компании в РФ могут обязать взыскивать выплаты с виновников ДТП

В ГД предложили разрешить отказываться от электронного больничного

Визовые центры Японии откроются в Москве и Санкт-Петербурге

Армия России заняла Зеленое в Харьковской области

Российская армия освободила Торецкое в ДНР и Петровку в Запорожской области

В Абу-Даби 1 февраля пройдет новый раунд переговоров по Украине

Новые визовые центры Японии откроются в Москве и Петербурге

Дмитриев прибыл в Майами на переговоры с США

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Зеленое в Харьковской области. Это удалось благодаря активным действиям группировки войск "Север". Также подразделения группировки "Центр" продвигаются в Донецкой Народной Республике (ДНР), а пункт Сухецкое уже взят под контроль.

Как отметил военный эксперт Олег Иванов, взятие Сухецкого – это шаг для последующих боев за город Доброполье, что откроет возможности для действий в тыл Славянско-Краматорской агломерации. Контроль над Зеленым, по его словам, связан с созданием буферной зоны на границе Белгородской и Харьковской областей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Спецоперация на Украине
Иван ЕвдокимовМария Рыбакова

