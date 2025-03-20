Защита комика Останина обратилась в СК из-за его избиения при задержании

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Защита комика Артемия Останина обратилась в СК из-за его избиения при задержании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката комика Веронику Полякову.

"Мы полагаем, что это сделали белорусские силовики, так как его задержали именно там. Медики зафиксировали побои у моего подзащитного, и мы написали заявление в СК с требованием провести проверку", – сказала Полякова.

По ее словам, у Останина из-за избиения травмирован позвоночник.

В соцсетях ранее появилась информация о том, что во время выступления комик высказал негативные и оскорбительные комментарии в адрес участника СВО. После этого в отношении Останина было заведено дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

Комика задержали 18 марта, когда он пытался пересечь российскую границу. После задержания его доставили в Москву. Сам Останин извинился за выступление и добавил, что не хотел кого-то оскорбить или задеть чьи-то чувства. В свою очередь, суд арестовал его по делу о разжигании ненависти до 15 мая.