В Китае нашли алкогольный напиток старше 5 000 лет

Фото: depositphotos/krugloff

В деревне Яньшао китайской провинции Хэнань археологи обнаружили сосуд с алкогольным напитком, возраст которого превышает 5 000 лет. Об этом сообщает News.ru.

В каком состоянии сохранился напиток, ученые не говорят, однако они выяснили, что он создан с помощью ферментации злаковых культур. Один из участников раскопок объяснил, что находка свидетельствует о том, что с древних времен на территории региона, в котором, предположительно, зародилась китайская цивилизация, развивалось виноделие.

Ранее в Турции обнаружили одну из старейших мозаик мира. Находке порядка 3,5 тысячи лет, она представляет собой квадрат размером 3 на 7 метров и состоит из 3 147 камней.

По словам главы туристической отрасли региона, где мозаика была найдена, в ходе научных исследований было установлено, что она является первой в мировой истории, что подтверждается ее примитивным исполнением.

