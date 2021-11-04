Космический эксперимент SIRIUS-2021 стартовал в Москве. Шестеро добровольцев будут имитировать полет на Луну с выходом на поверхность. Миссия рассчитана на 240 суток.

Все это время участники эксперимента проведут в скафандрах и шлемах виртуальной реальности. Состав международный. В списке трое россиян – инструктор Центра подготовки космонавтов Олег Блинов, врач-хирург Виктория Кириченко и младший научный сотрудник Екатерина Карякина. А еще двое американцев – Уильям Браун и Эшли Ковальски, а также представитель космического агентства ОАЭ Салех Омар аль-Амери.

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