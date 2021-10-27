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Москва 24

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Общество

06:51

Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" против нового вида штамма "Дельта"

медицина общество

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Российская вакцина "Спутник V" защищает от всех вариантов коронавируса, включая новый вид штамма "Дельта". Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Вакцина "Спутник V" эффективна против всех вариантов, ни один из вариантов не стал более эпидемически значимым по сравнению с исходным вариантом", – приводит слова ученого РИА Новости.

Гинцбург подчеркнул, что новые варианты "Дельта"-штамма появляются постоянно, однако пока не один из них по распространенности не превышает и десятой доли процента. Во всяком случае в Москве, отметил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в столичном регионе новым вариантом коронавируса AY.4.2 заразились три человека. До этого британские ученые предупредили, что AY.4.2 является потомком "Дельта"-штамма.

Процесс возникновения новых штаммов коронавируса является неизбежным. Об этом ранее рассказал вирусолог Александр Бутенко. Он подчеркнул, что повлиять на эволюцию вируса невозможно. Однако не все мутации будут более агрессивными и опасными, чем оригинальный штамм.

Вирусолог также отметил, что пандемия не является апокалипсисом и может быть остановлена благодаря вакцинации. Бутенко обратил внимание, что эпидемиологическая ситуация особенно улучшается там, где жители активно вакцинируются.

Россиянам показали, как выглядит штамм коронавируса "Дельта"

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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