Рогозин опубликовал бэкстейдж со съемок фильма "Вызов"

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опубликовал в своем телеграм-канале бэкстейдж со съемок фильма "Вызов".

Космический корабль с киноэкипажем стартовал к МКС 5 октября. Перед запуском съемочная группа прошла специальную подготовку: испытания на центрифуге, вибростенде, ознакомительно-тренировочные полеты на самолете в условиях невесомости. 17-го числа киноэкипаж вернулся на Землю.

Ролик охватывает съемочный процесс в Казахстане, где приземлились актриса Юлия Пересильд и режиссер фильма Клим Шипенко. Экипаж совершил посадку в 146 километрах юго-восточнее от города Жезказган. Специалисты наземных служб помогли экипажу открыть люк и выбраться из спускаемого аппарата.

Фильм "Вызов" режиссера Клима Шипенко расскажет о женщине-враче, которая отправится на Международную космическую станцию, чтобы спасти космонавта. До этого специалист никогда не соприкасалась с космической сферой, поэтому спасать жизнь ей придется в условиях, которые не приспособлены к медицинским вмешательствам. Часть фильма расскажет о подготовке героини Пересильд к полету в космос, другая – непосредственно о миссии.