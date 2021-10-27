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16:17

Московский зоопарк будет работать в выходные дни в парковом режиме

город животные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московский зоопарк будет работать в выходные дни, которые продлятся с 28 октября по 7 ноября, в парковом режиме. Об этом говорится в сообщении на сайте зоосада.

В эти дни для посетителей будет доступна только зона на открытом воздухе.

"Все экспозиционные павильоны, включая Музей истории Зоопарка, Дом Клюева и выставку "Четвертое измерение", а также все предприятия общественного питания и сувенирный магазин закрыты", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в нерабочие дни не будут работать аттракционы, КЮБЗ, Пони-клуб, "Краски мира", "Арт-зебра" и Детский лекторий. Отменяются и все культурные, выставочные и просветительские мероприятия.

Москвичи и гости города смогут попасть на территорию зоопарка через главный вход, а также через вход в детский зоопарк со стороны Садово-Кудринской улицы.

Билеты можно приобрести онлайн, а также в терминалах, расположенных у входов. Для посещения зоопарка QR-коды не понадобятся.

Ранее Сергей Собянин объявил о нерабочих днях с 28 октября по 7 ноября. На этот период в столице ввели ряд ограничений. По словам Собянина, это позволит в короткие сроки разорвать цепочки распространения заболевания.

В это время не будут работать предприятия и организации на территории столицы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других, деятельность которых не может быть прекращена в соответствии с указом Владимира Путина.

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