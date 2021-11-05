Экипаж лунной миссии SIRIUS-21 провел на карантине более двух недель

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Шесть членов экипажа международного изоляционного эксперимента SIRIUS-2021 провели на карантине более двух недель. Такая мера потребовалась, чтобы исключить вероятность заражения коронавирусом участников эксперимента. Об этом ТАСС главный менеджер проекта Марк Белаковский.

"Мы сделали все возможное, чтобы обеспечить санитарно-гигиеническую безопасность полета. Около 17 дней у нас был карантин. Мы никогда так долго карантин не проводили. Нам удалось не занести заразу, хотя это было очень сложно", – пояснил он.

Обсервация участников эксперимента проходила на территории Института медико-биологических проблем РАН. Для контакта с добровольцами-испытателями сотрудники института сдавали экспресс-тесты на коронавирус.



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Изоляционный эксперимент SIRIUS-2021, моделирующий экспедицию на Луну, стартовал в Москве на базе Института медико-биологических проблем РАН 4 ноября. В состав экипажа вошли инструктор Центра подготовки космонавтов Олег Блинов (Россия), врач-хирург ИМБП Виктория Кириченко (Россия), младший научный сотрудник ИМБП Екатерина Карякина (Россия), бакалавр русского языка и литературы из США Уильям Браун, представитель командования космических систем США Эшли Ковальски, а также космонавт-испытатель из ОАЭ Салех Омар аль-Амери.

Специально для эксперимента разработаны скафандры со шлемом с элементами виртуальной реальности. В них экипаж будет выходить на "поверхность" Луны. Исследователям предстоит произвести забор проб грунта, а также управлять моделью лунного ровера.

Экипаж будет находиться в автономном наземном комплексе и общаться только с центром управления экспериментом по аудиосвязи. Связаться с близкими и родственниками исследователи смогут при помощи электронной почты. При этом в случае крайней необходимости любой из добровольцев может выйти из эксперимента.

Ранее мексиканец Карлос Оласкоаги, являвшийся кандидатом на участие в лунной миссии SIRIUS-20/21, рассказал, как отбирали желающих. По его словам, одним из обязательных условий было знание русского языка.

