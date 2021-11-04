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Японцы вышли на митинги против обязательной вакцинации, масочного режима и прививочных паспортов. Пока счет участников акций идет лишь на десятки, но протестное движение довольно быстро набирает обороты. Люди недовольны антиковидными мерами, которые вводит правительство. К счастью, пока демонстрации проходят мирно - с воздушными шариками. Полиции вмешиваться не пришлось.
Фанаты голландского Аякса устроили настоящее шоу в немецком Дортмунде перед игрой в лиге чемпионов с местной Боруссией. Болельщики танцевали, скандировали кричалки и запускали фейерверки.
При этом практически все были без масок и ни о какой социальной дистанции не было и речи. Впрочем, все оказалось не зря. Футболисты Аякса смогли выиграть у немецкой команды со счетом 3:1 и сохранили лидерство в своей группе.
В Панаме вечеринка в стиле сериала "Игра в кальмара" обернулась убийством 8 человек. Дело в том, что принять участие в модном развлечении в одно и то же время решили представители двух местных криминальных группировок. В результате очень быстро вспыхнул конфликт, а после началось побоище, по сравнению с которым правила жестокой игры из кино кажутся детской забавой. Полиция прибыла слишком поздно.
В Узбекистане отключили все популярные соцсети и мессенджеры. В стране несколько часов не работали Telegram, Facebook, Одноклассники и даже YouTube. В Узкомнадзоре заявили, что это было сделано из-за нарушения закона о персональных данных.
Однако за это решение глава ведомства Голибшер Зияев поплатился должностью. Премьер- министр страны объявил о его немедленной отставке. А еще пояснил, что блокировка не была согласована с властями. По факту отключения соцсетей будет проведено специальное расследование.
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