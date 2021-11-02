Посольство РФ выясняет обстоятельства крушения Ан-26 в Южном Судане

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Посольство РФ в Уганде выясняет обстоятельства крушения самолета Ан-26 в Южном Судане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диппредставительство.

До этого СМИ сообщали, что в результате происшествия погибли пять человек, среди которых, по предварительной информации, были двое граждан РФ. Однако в посольство такой информации пока не поступало.

Ранее на территории аэропорта в провинции Папуа произошла авиакатастрофа с участием грузового самолета. В результате один пилот погиб, а второй выжил, но получил травмы.

Уточняется, что из-за густого тумана специалисты не смогли совершить безопасную посадку. На некоторое время воздушная гавань была закрыта.

