Пять человек погибли при крушении грузового самолета в Джубе

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Пять человек погибли при крушении грузового самолета Ан-26 в столице Южного Судана, сообщает Associated Press. Среди них, предположительно, были двое россиян.

Подробности случившегося уточняются.

24 октября легкомоторный самолет "Аэропракт A-22" упал на территории авиаклуба "Аэроклассика" в районе деревни Ватулино городского округа Руза в Подмосковье. Двое находившихся на борту членов экипажа погибли.

Следственный комитет по данному факту возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").