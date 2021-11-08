Россиянам рассказали, в каких регионах продлили нерабочие дни

Нерабочие дни завершились, в том числе в Москве и области. Однако в некоторых регионах длинные выходные продлены. Так, режим нерабочих дней в Смоленской области будет действовать до 10 ноября. В Новгородской, Томской, Челябинской и Курской областях выходные продлили сразу на неделю.

Санкт-Петербург выходит из зоны ограничений, но медленно: ресторанам и клубам пока запрещено работать по ночам. Также во многих регионах действуют QR-коды в кафе и торговых центрах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.