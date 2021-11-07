К вечеру воскресенья в столице ожидается небольшой дождь

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Небольшой дождь ожидается в столице вечером воскресенья, 7 ноября. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня в столичный регион заглянет промежуточный гребень антициклона, благодаря чему ненадолго распогодится, но к вечеру с запада подберется теплый атмосферный фронт, из-за чего небо нахмурится и пройдет небольшой дождь. Поэтому облачно с прояснениями, к вечеру – небольшой дождь", – сказал он.
По прогнозам синоптика, в течение дня столбик термометра в столице поднимется до +5–7 градусов. В Подмосковье воздух прогреется до +3–8, что на 4–5 градусов выше климатической нормы.
"Ветер западный, юго-западный 4–9 метров в секунду, и атмосферное давление будет падать и составит 742 миллиметра ртутного столба", – добавил Тишковец.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие два дня атмосферное давление в Москве будет ниже нормы. При этом в среду, 10 ноября, ожидается резкое повышение давления.
Оно вырастет на 19–22 миллиметров ртутного столба, что является очень высоким показателем для суточного прироста.
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