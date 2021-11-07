В Ставрополе не будут продлевать нерабочие дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Власти Ставропольского края не будут продлевать режим нерабочих дней, сообщил на своей странице в Instagram губернатор региона Владимир Владимиров.
"Завтра возвращаемся к обычному режиму жизни – с соблюдением тех требований эпидпрофилактики, которые действовали до начала нерабочей недели", – заявил он.
Владимиров уточнил, что школьники и студенты образовательных учреждений региона продолжат учиться в дистанционном формате до 15 ноября.
Ранее сообщалось, что режим нерабочих дней продлили в Новгородской области. С 8 по 15 ноября в регионе приостанавливают работу заведения общепита, кинотеатры и сауны. Кроме того, в регионе приостановят работу непродовольственные магазины.
Также нерабочие дни на неделю продлили в Томской, Челябинской, Смоленской и Брянской областях.
В нескольких регионах РФ продлили нерабочие дни
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