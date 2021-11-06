Минобрнауки просят объяснить, как будет организовано обучение в вузах

Минобрнауки попросили объяснить, в каком режиме теперь будут работать вузы. В ведомство обратился Всероссийский студенческий союз.

Ранее в МГУ сообщили, что с понедельника переходят на очный режим обучения, но дистанционка тоже останется. Ректоры других учебных заведений заявили, что будут экспериментировать с QR-кодами. И лишь в Московском педуниверситете объявили, что с 15 ноября на лекции смогут попасть только привитые, переболевшие, или сдавшие ПЦР студенты. Подробнее – на телеканале Москва 24.

