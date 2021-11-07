Россиянам рассказали, в каких регионах понадобится QR-код

Тульская область ужесточает антиковидные ограничения. С понедельника пускать в торговые центры региона будут только по QR-кодам. В Саратовской области без кода не пустят в гостиницы, базы отдыха, страховые и микрофинансовые организации.

В Хабаровском и Камчатском краях с 23 ноября без кода не получится попасть на борт самолета. Это касается перелетов внутри регионов. На Камчатке без документа нельзя будет проехать в автобусе.

Несколько российских регионов продлевают режим нерабочих дней. Среди них Курская, Томская, Челябинская области и Краснодарский край. Москвичи с 8 ноября возвращаются на работу.

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