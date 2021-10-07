Свадьба горцев в Нижневартовске вызвала недовольство местных жителей

В Нижневартовске горцы гуляли свадьбу громко, шумно и опасно. Приоры играли в шашечки, гоняли по встречке и тротуарам, а также игнорировали красный свет.

О таком поведении, конечно, сообщили в полицию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.