Власти Калининградской области могут прекратить оказание плановой медпомощи из-за COVID

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Власти Калининградской области рассматривают вариант с прекращением оказания плановой медицинской помощи в случае, если коечный фонд для больных COVID-19 закончится. Об этом заявил губернатор региона Антон Алиханов в интервью РИА Новости.

Спикер отметил, что на данный момент в области развернуто достаточное количество коек – 6,5 тысячи. При этом из-за высоких темпов распространения коронавируса ситуация может резко измениться.

"У нас будет еще определенный запас (коечного фонда. – Прим. ред.), если мы свернем полностью плановую помощь. И мы уже к этому решению близки", – подчеркнул Алиханов.

Губернатор оговорился, что плановую медицинскую помощь в любом случае продолжат получать дети, онкобольные, пациенты травматологии, а также граждане в состоянии, требующем неотложной помощи.

"Очень серьезный рост заболеваемости, так и смертности. У нас смертность от коронавируса в сентябре выросла на 20% относительно августа", – сказал глава региона.

За последние сутки в России подтвердили 25 133 новых случая COVID-19. Всего в стране зарегистрировано 7 662 560 случаев коронавирусной инфекции.