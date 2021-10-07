В COVID-free-зоны Свердловской области нельзя будет попасть по ПЦР-тесту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Свердловской области в зоны, "свободные от коронавируса", нельзя будет попасть на основании отрицательного ПЦР-теста. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
"Доступ в эти зоны будет возможен для граждан, имеющих иммунитет к новой коронавирусной инфекции: либо после вакцинации, либо после перенесенного в последние шесть месяцев заболевания COVID-19", – говорится в сообщении.
В качестве COVID-free-зон рассматриваются заведения общепита, музеи и концертные залы, санатории, базы отдыха, бассейны, тренажерные залы и другие предприятия, которые массово посещают граждане. Чтобы попасть в них, потребуется предъявить сертификат о вакцинации или перенесенной болезни, а также паспорт.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что регионы России, которые объявят свою территорию "свободной от коронавируса", смогут, смогут претендовать на гранты для решения региональных проблем.
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