На Симферопольском шоссе произошло сразу две аварии

На Симферопольском шоссе собирается пробка из-за аварий. Одна из них произошла примерно в 12 километрах от МКАД. Видео последствий прислали очевидцы. Столкнулись, судя по кадрам, три автомобиля. О состоянии тех, кто был в машинах, данных нет.

Буквально в километре от этого места произошло еще одно серьезное ДТП. Легковой автомобиль перевернулся после удара. О состоянии водителя пока не сообщается.

Застрять в заторе можно более чем на полчаса. Москвичам рекомендуют выбирать пути объезда. Подробнее – на телеканале Москва 24.

