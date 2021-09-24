Водитель подмосковной маршрутки отказался везти девушку с социальной картой

Водитель подмосковного маршрутного такси отказался везти девушку, которая хотела оплатить проезд социальной картой. Видео из салона сняли другие пассажиры и выложили в Сеть.

Уточняют, что мужчина был уверен – льготный проезд на его маршруте не работает.

Подробнее о том, чем закончился конфликт и могут ли льготники ездить на подмосковных автобусах бесплатно, – в эфире телеканала Москва 24.