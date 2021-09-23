Очевидцы рассказали о крушении Ан-26 в Хабаровском крае

В Хабаровском крае нашли обломки самолета Ан-26, который пропал с радаров 22 сентября. Из шести членов экипажа спастись никому не удалось. Возбуждено уголовное дело. Среди предварительных версий крушения рассматриваются сложные погодные условия и ошибка пилотирования. Расскажем, что известно об авиакатастрофе.



Тяжелые поиски

Самолет Ан-26 с шестью членами экипажа на борту проверял наземные средства радиотехнического обеспечения полетов. С радаров он пропал 22 сентября в 18:45 по местному времени (11:45 по московскому времени. – Прим. ред.) в 38 километрах от аэропорта Хабаровска.

На поиски лайнера направили вертолет Ми-8 со спасателями и воздушное судно Росавиации. В готовность привели наземные группы. Самолет искали, несмотря на темноту и плохую погоду. Всего в операции задействовали более 140 человек и 35 единиц техники.

На следующий день в региональном главке МЧС рассказали, что Ан-26 нашли в районе горы Хребтовая высотой более 900 метров. Это труднодоступная территория Большехехцирского заповедника. В МЧС отметили, что из-за высоких деревьев и сильного ветра вертолет не смог там приземлиться. Десантирование спасателей в таких условиях невозможно, добавили в ведомстве. Наземная группа пробиралась к точке крушения несколько часов по глухой тайге. По данным РИА Новости, спасатели по пути наткнулись на медведей, но никто не пострадал.



На месте падения нашли останки членов экипажа. Никому из шести человек спастись не удалось. В региональном МЧС отметили, что психологи готовы оказать помощь родственникам погибших. В Хабаровском авиационно-спасательном центре МЧС России сообщили на своей странице в Instagram, что группировке спасателей придется ночевать в лесу. Для палаточного лагеря им доставили все необходимое. Также на месте планируют вырубить площадку, чтобы там мог сесть вертолет, подчеркнули в центре.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал о компенсациях семьям погибших в авиакатастрофе.





Михаил Дегтярев врио губернатора Хабаровского края Мы уже приняли решение о том, чтобы помочь родным погибших. Каждой семье будет выплачено из резервного фонда правительства края по миллиону рублей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц. В пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ сообщили, что сотрудники ведомства изъяли документы по предполетному медосмотру, прогнозу погоды по маршруту следования, летную и техническую документацию на самолет и экипаж. Также следователи опросили сотрудников, которые провели техобслуживание Ан-26 перед вылетом, и забрали на экспертизу образцы топлива.

Среди версий крушения рассматриваются сложные погодные условия, в которых осуществлялся полет, и ошибка пилотирования, говорит источник ТАСС. Ни о каких внештатных ситуациях на борту экипаж не докладывал, добавил собеседник агентства. Комиссию для расследования сформировал Межгосударственный авиационный комитет.



"Шансов выжить не было"

Очевидец Владимир Тараненко рассказал РЕН ТВ, что разбившийся Ан-26 пролетел прямо над его домом.





Владимир Тараненко очевидец крушения Ан-26 под Хабаровском Настолько низко шел, что мог вышки связи задеть. Я еще подумал: "Нельзя так летать – разобьется". Позвонил 112. А тут в новостях узнал – воткнулся в сопку в заповеднике.

Очевидица Валентина Семеновна в беседе с сайтом "Комсомольской правды" отметила, что услышала странный звук примерно в 19 часов по местному времени.

"Услышала страшный гул, шум. "У-у-у-у-у!" – так гудел. Я еще подумала: "Что такое? Самолет как-то странно летит, что ли, или машина едет?" Посмотрела в окно – машин не было. Потом сильно зашумело и затихло", – вспоминает женщина.

Один из членов поисковой группы в беседе с агентством "Хабаровский край сегодня" отметил, что упавший самолет от удара буквально разорвало.





участник поисков разбившегося Ан-26 под Хабаровском Шансов выжить у экипажа фактически не было, самый крупный обломок самолета в длину не больше полуметра, они врезались в гору на полной скорости. Ан-26 просто разорвало на мелкие части.

Жена одного из пилотов Анжелика Попова в беседе с журналистами рассказала, что сейчас находится в Краснодаре с двумя детьми. По ее словам, всю информацию о крушении Ан-26 она узнавала из новостей.

