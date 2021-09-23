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Очевидцы рассказали о крушении Ан-26 в Хабаровском крае

"Разорвало на мелкие части": подробности крушения Ан-26 под Хабаровском
происшествия регионы

В Хабаровском крае нашли обломки самолета Ан-26, который пропал с радаров 22 сентября. Из шести членов экипажа спастись никому не удалось. Возбуждено уголовное дело. Среди предварительных версий крушения рассматриваются сложные погодные условия и ошибка пилотирования. Расскажем, что известно об авиакатастрофе.

Фото: 27.mchs.gov.ru

Тяжелые поиски

Самолет Ан-26 с шестью членами экипажа на борту проверял наземные средства радиотехнического обеспечения полетов. С радаров он пропал 22 сентября в 18:45 по местному времени (11:45 по московскому времени. – Прим. ред.) в 38 километрах от аэропорта Хабаровска.

На поиски лайнера направили вертолет Ми-8 со спасателями и воздушное судно Росавиации. В готовность привели наземные группы. Самолет искали, несмотря на темноту и плохую погоду. Всего в операции задействовали более 140 человек и 35 единиц техники.

На следующий день в региональном главке МЧС рассказали, что Ан-26 нашли в районе горы Хребтовая высотой более 900 метров. Это труднодоступная территория Большехехцирского заповедника. В МЧС отметили, что из-за высоких деревьев и сильного ветра вертолет не смог там приземлиться. Десантирование спасателей в таких условиях невозможно, добавили в ведомстве. Наземная группа пробиралась к точке крушения несколько часов по глухой тайге. По данным РИА Новости, спасатели по пути наткнулись на медведей, но никто не пострадал.

Фото: 27.mchs.gov.ru

На месте падения нашли останки членов экипажа. Никому из шести человек спастись не удалось. В региональном МЧС отметили, что психологи готовы оказать помощь родственникам погибших. В Хабаровском авиационно-спасательном центре МЧС России сообщили на своей странице в Instagram, что группировке спасателей придется ночевать в лесу. Для палаточного лагеря им доставили все необходимое. Также на месте планируют вырубить площадку, чтобы там мог сесть вертолет, подчеркнули в центре.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал о компенсациях семьям погибших в авиакатастрофе.

Мы уже приняли решение о том, чтобы помочь родным погибших. Каждой семье будет выплачено из резервного фонда правительства края по миллиону рублей.
Михаил Дегтярев
врио губернатора Хабаровского края

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц. В пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ сообщили, что сотрудники ведомства изъяли документы по предполетному медосмотру, прогнозу погоды по маршруту следования, летную и техническую документацию на самолет и экипаж. Также следователи опросили сотрудников, которые провели техобслуживание Ан-26 перед вылетом, и забрали на экспертизу образцы топлива.

Среди версий крушения рассматриваются сложные погодные условия, в которых осуществлялся полет, и ошибка пилотирования, говорит источник ТАСС. Ни о каких внештатных ситуациях на борту экипаж не докладывал, добавил собеседник агентства. Комиссию для расследования сформировал Межгосударственный авиационный комитет.

Фото: 27.mchs.gov.ru

"Шансов выжить не было"

Очевидец Владимир Тараненко рассказал РЕН ТВ, что разбившийся Ан-26 пролетел прямо над его домом.

Настолько низко шел, что мог вышки связи задеть. Я еще подумал: "Нельзя так летать – разобьется". Позвонил 112. А тут в новостях узнал – воткнулся в сопку в заповеднике.
Владимир Тараненко
очевидец крушения Ан-26 под Хабаровском

Очевидица Валентина Семеновна в беседе с сайтом "Комсомольской правды" отметила, что услышала странный звук примерно в 19 часов по местному времени.

"Услышала страшный гул, шум. "У-у-у-у-у!" – так гудел. Я еще подумала: "Что такое? Самолет как-то странно летит, что ли, или машина едет?" Посмотрела в окно – машин не было. Потом сильно зашумело и затихло", – вспоминает женщина.

Один из членов поисковой группы в беседе с агентством "Хабаровский край сегодня" отметил, что упавший самолет от удара буквально разорвало.

Фото: 27.mchs.gov.ru

Шансов выжить у экипажа фактически не было, самый крупный обломок самолета в длину не больше полуметра, они врезались в гору на полной скорости. Ан-26 просто разорвало на мелкие части.
участник поисков разбившегося Ан-26 под Хабаровском

Жена одного из пилотов Анжелика Попова в беседе с журналистами рассказала, что сейчас находится в Краснодаре с двумя детьми. По ее словам, всю информацию о крушении Ан-26 она узнавала из новостей.

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