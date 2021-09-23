Семьям погибших при крушении Ан-26 в Хабаровске выплатят по 1 млн рублей

13:24
Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"
Власти Хабаровского края выплатят по миллиону рублей семьям членов экипажа разбившегося в регионе самолета Ан-26. Об этом в своем телеграм-канале сообщил избранный глава края Михаил Дегтярев.
"Мы уже приняли решение о том, чтобы помочь родным погибших. Каждой семье будет выплачено из резервного фонда правительства края по миллиону рублей... На борту находились шесть специалистов. Хабаровчан среди них нет, это жители разных городов России", – сообщил Дегтярев.
Ранее в МЧС РФ сообщили, что все члены экипажа самолета Ан-26 погибли. На месте происшествия работают спасатели и СК.
Сообщение о пропаже самолета с радаров поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю накануне. На борту судна находились шесть человек.
По информации экстренных служб, самолет мог столкнуться с сопками в Большехехцирском заповеднике. Из возможных причин произошедшего рассматриваются ошибка пилотирования и сложные погодные условия.
В рамках уголовного дела о потерпевшем крушение самолете была изъята документация и образцы топлива. Следователи провели опрос сотрудников, производивших техническое обслуживание самолета перед вылетом. Назначена химическая судебная экспертиза.
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