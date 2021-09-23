Все члены экипажа разбившегося Ан-26 погибли

11:47
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Все члены экипажа разбившегося самолета в Хабаровском крае Ан-26 погибли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
"В 10:55 мск на место крушения Ан-26 вышла первая поисковая группа. Все члены экипажа погибли, останки обнаружены", – говорится в сообщении.
По данным ТАСС, поисковые работы продолжаются. На месте работают спасатели, на подходе к месту крушения находятся сотрудники МЧС и СК.
Что касается воздушного судна, Ан-26 сильно поврежден, его фрагменты разбросаны на десятки метров, что следует из снимков спасателей, которые опубликованы в телеграм-канале губернатора региона.
Позднее в четверг МЧС РФ и Минздрав Хабаровского края подтвердили, что все члены экипажа потерпевшего крушение самолета Ан-26 погибли.
Сообщение о пропаже самолета с радаров поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю около 12 часов дня в среду. По предварительным данным, на борту находятся шесть человек.
По информации экстренных служб, самолет мог столкнуться с сопками в Большехехцирском заповеднике. Также из возможных причин рассматриваются ошибка пилотирования и сложные погодные условия.
В рамках уголовного дела о потерпевшем крушение самолете была изъята документация. Следователи провели опрос сотрудников, производивших техническое обслуживание самолета перед влетом. Кроме того, были изъяты образцы топлива и назначена химическая судебная экспертиза.
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