В среду, 3 ноября, Курская и Челябинская области объявили о продлении нерабочих дней до 12 ноября включительно.

Ранее неделю к нерабочему режиму добавили в Томской области, где много заболевших детей, и в Новгородской, где антиковидные меры были одними из самых мягких. Теперь закрывают театры, кинотеатры, общепит, непродовольственные магазины.

Многие регионы уже исключили продление. А вот в Коми, Амурской, Свердловской и Ульяновской областях заявили, что рассматривают такой вариант. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.