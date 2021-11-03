В Китае зафиксирован всплеск заболеваемости COVID-19

12:15
Фото: ТАСС/EPA/STRINGER
В Китае зафиксирован новый всплеск распространения коронавирусной инфекции внутри страны. За минувший вторник, 2 ноября, было выявлено 93 новых случая заражения, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Госкомитет здравоохранения.
Из 93 новых случаев 35 были зарегистрированы в городе Хэйхэ (северо-восточная провинция Хэйлунцзян), который отделяет от российского Благовещенска только река Амур.
Новый всплеск заражений в Китае начался 17 октября, за этот период в 17 провинциях и районах выявили более 500 больных ковидом, 426 из них связаны с основным источником нынешней волны распространения COVID-19 – провинциями Ганьсу, Хэйлунцзян и автономным районом Внутренняя Монголия.
По информации местных СМИ, наблюдаемая тенденция достаточно тревожная, так как регионов, где фиксируют новые случаи заражения, становится больше, даже несмотря на принимаемые жесткие ограничения.
Отмечается, что восемь человек заболели в Пекине и это самый высокий показатель внутренних случаев заражения в столице с 19 января этого года.
На сегодняшний день в государстве принимаются меры по сдерживанию миграции населения. В пекинском аэропорту Дасин на утро среды, 3 ноября, отменено более 60% ранее запланированных рейсов, в Столичном – около половины.
Ранее иммунолог заявил, что текущая волна коронавируса не последняя. В зимний период ожидается еще одна или даже две вспышки заболеваемости. Согласно прогнозам, ситуация стабилизируется только к концу весны.
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