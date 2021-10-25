Вирусолог спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пик новой волны коронавируса в России, которая только набирает обороты, может наступить в декабре, считает профессор вирусологии Александр Чепурнов.
"Я сам ориентируюсь на прошлогоднюю волну, которая была осенью и зимой. Тогда она пришла в середине сентября и вышла на пик к началу декабря. Я предполагаю, что в этом году дело пойдет примерно таким же образом", – сказал он в интервью радио Sputnik.
По словам специалиста, если данный прогноз сбудется, то предстоит увидеть "жесткие" цифры по заболеваемости и смертности.
При этом, отметил он, повторение прошлогоднего сценария – не единственный возможный вариант развития событий. Чепурнов подчеркнул, что волна заболеваемости может достичь пика и пойти на спад значительно раньше декабря.
"Мы можем достичь пика волны уже через неделю, а потом начнется снижение, а может и нет. То, что я соотнес прогноз с прошлогодней историей, не означает, что ровно так оно и будет", – подчеркнул он.
Он отметил, что показатель заболеваемости на пике будет зависеть от того, когда наступит перелом и число ежедневно выявляемых случаев коронавируса начнет постепенно снижаться. Чепурнов также подчеркнул, что единственным способом остановить распространение инфекции является вакцинация.
Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предположила, что показатели заболеваемости COVID-19 в России могут стабилизироваться к концу года. По ее мнению, этому поспособствуют ограничения, которые действуют во многих регионах страны.
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