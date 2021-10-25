Россиянам рассказали о влиянии досрочной ревакцинации от COVID-19 на уровень антител

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Ревакцинация от коронавируса ранее чем через полгода не принесет вреда для организма, однако в некоторых случаях пользы тоже не будет, рассказал директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Эксперт пояснил, что досрочная ревакцинация от COVID-19 может не повлиять на антитела. Если у человека до повторной прививки был высокий уровень антител, то и после он останется на том же уровне.
"У нас с вами есть не только те механизмы, которые позволяют вырабатывать большой уровень антител, но и механизмы, которые контролируют этот уровень антител, и поэтому если у человека высокий уровень антител, и он себе еще дополнительно антиген вводит в виде вакцины, чтобы его поднять, то уровень антител несильно повышается", – приводит слова Гинцбурга ТАСС.
Он подчеркнул, что шесть месяцев – это оптимальный срок для повторной прививки и хорошего ответа иммунной системы на препарат. Выработавшиеся за это время антитела держатся на высоком уровне, что обеспечивает защиту.
По словам ученого, такой срок обусловлен появлением "Дельта"-штамма, из-за которого нужно постоянно поддерживать высокий уровень антител.
"Все возможности для ревакцинации в стране сейчас есть. В пунктах вакцинации действительно присутствуют все вакцинные препараты", – подчеркнул он.
Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, что самым надежным способом поддержания в организме необходимого количества антител является правильный тайминг.
По словам специалиста, необходимо строго придерживаться сроков ревакцинации, установленных органами здравоохранения. Время, прошедшее после заболевания или первичной вакцинации, – основной критерий, указывающий на необходимость повторной прививки.
Медики рекомендовали раз в полгода проводить ревакцинацию от COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: