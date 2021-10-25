Россиянам рассказали о влиянии досрочной ревакцинации от COVID-19 на уровень антител

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Ревакцинация от коронавируса ранее чем через полгода не принесет вреда для организма, однако в некоторых случаях пользы тоже не будет, рассказал директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Эксперт пояснил, что досрочная ревакцинация от COVID-19 может не повлиять на антитела. Если у человека до повторной прививки был высокий уровень антител, то и после он останется на том же уровне.

"У нас с вами есть не только те механизмы, которые позволяют вырабатывать большой уровень антител, но и механизмы, которые контролируют этот уровень антител, и поэтому если у человека высокий уровень антител, и он себе еще дополнительно антиген вводит в виде вакцины, чтобы его поднять, то уровень антител несильно повышается", – приводит слова Гинцбурга ТАСС.

Он подчеркнул, что шесть месяцев – это оптимальный срок для повторной прививки и хорошего ответа иммунной системы на препарат. Выработавшиеся за это время антитела держатся на высоком уровне, что обеспечивает защиту.

По словам ученого, такой срок обусловлен появлением "Дельта"-штамма, из-за которого нужно постоянно поддерживать высокий уровень антител.

"Все возможности для ревакцинации в стране сейчас есть. В пунктах вакцинации действительно присутствуют все вакцинные препараты", – подчеркнул он.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, что самым надежным способом поддержания в организме необходимого количества антител является правильный тайминг.

По словам специалиста, необходимо строго придерживаться сроков ревакцинации, установленных органами здравоохранения. Время, прошедшее после заболевания или первичной вакцинации, – основной критерий, указывающий на необходимость повторной прививки.