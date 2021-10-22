Эксперт назвала единственное пожизненное противопоказание к вакцинации от COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Абсолютным противопоказанием к вакцинации против COVID-19 может быть только тяжелая аллергическая реакция на препарат или его компоненты, рассказала замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Ружецова.
"Абсолютным противопоказанием к введению вакцины, которое остается пожизненно, является только тяжелая аллергическая реакция в анамнезе на именно эту вакцину или какой-либо ее компонент: анафилактический шок, отек Квинке, судороги, температура тела выше 40 градусов, инфильтрат более восьми сантиметров в диаметре", – приводит ее слова ТАСС.
Все остальные противопоказания, подчеркнула эксперт, являются временными. Руженцова также отметила, что граждане, у которых есть медотвод к вакцинации, должны тщательно соблюдать рекомендации для профилактики заболевания. В частности, избегать мест скопления людей и контактов с теми, кто может быть больным или вирусоносителем.
Для поддержания в организме необходимого количества антител к коронавирусу одной прививки недостаточно, нужно регулярно проходить ревакцинацию. Об этом ранее рассказал иммунолог Николай Крючков. Он подчеркнул, что самым надежным способом обеспечить себе постоянную защиту от COVID-19 является правильный тайминг. По словам специалиста, необходимо строго придерживаться сроков ревакцинации, установленных органами здравоохранения.
После введения нерабочих дней вырос спрос на вакцинацию от COVID-19
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