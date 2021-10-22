Иммунолог назвал главное условие эффективной ревакцинации от коронавируса

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Для поддержания в организме необходимого количества антител к коронавирусу одной прививки недостаточно, нужно регулярно проходить ревакцинацию, напомнил иммунолог Николай Крючков. Он подчеркнул, что самым надежным способом обеспечить себе постоянную защиту от COVID-19 является правильный тайминг.

По словам специалиста, необходимо строго придерживаться сроков ревакцинации, установленных органами здравоохранения. Время, прошедшее после заболевания или первичной вакцинации, – основной критерий, указывающий на необходимость повторной прививки.

"Регуляторы в разных странах придерживаются похожего мнения. В США ревакцинацию надо делать через восемь месяцев, в Израиле – от пяти месяцев, в Евросоюзе – от шести месяцев. Примерно в период от шести до восьми месяцев с момента прошлого контакта с вирусом укладываются оптимальные сроки ревакцинации", – сказал Крючков в интервью радио Sputnik.

Он отметил, что в дальнейшем ученые определят, какой уровень антител необходим разным категориям людей для защиты от коронавируса. По словам иммунолога, сейчас уже проводятся такие исследования.

"Например, было бы удобно знать, что для женщины весом 60 килограммов в возрасте 40–45 лет определенная концентрация антител дает 95% гарантию, что заболевание не перейдет в тяжелую форму", – объяснил он.

Перед записью на ревакцинацию следует убедиться в том, что состояние здоровья не изменилось после первичной вакцинации. Об этом Крючков рассказал ранее. Он подчеркнул, что при любой прививке работает одно и то же правило: нужно дождаться пока состояние пациента стабилизируется, например, завершится стадия хронического заболевания, и только после проводить вакцинацию.