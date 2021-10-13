Иммунолог рассказал, как подготовиться к ревакцинации от COVID-19

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Перед записью на ревакцинацию следует убедиться в том, что состояние здоровья не изменилось после первичной вакцинации, рассказал кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

"Нужно смотреть, какие противопоказания есть у вакцины и не изменилось ли за время с момента первой прививки ваше состояние здоровья. Не появились ли у вас тяжелые хронические заболевания или, тем более, не произошла ли какая-то дестабилизация ситуации", – сказал специалист в интервью радио Sputnik.

По его словам, при любой прививке работает одно правило: нужно дождаться, пока состояние пациента стабилизируется, например, завершится стадия хронического заболевания, и только после проводить вакцинацию.

Если же состояние здоровья за полгода не изменилось, то, отметил Крючков, вероятнее всего, реакция на ревакцинацию будет такой же, как и на первичную прививку.

Эксперт отметил, что ранние проявления реактогенности вакцины – температура, общая слабость, боли в мышцах – обусловлены особенностями врожденного иммунитета. Если на первую вакцинацию была именно такая реакция, высока вероятность, что она будет точно такой же и на вторую. При этом, подчеркнул иммунолог, вероятность дополнительных побочных эффектов невелика.

Уровень антител, необходимый для защиты от коронавируса, сформируется после ревакцинации не ранее, чем через 2–3 недели, отметил эксперт. В это время он посоветовал избегать людных мест.

"Когда вы ревакцинировались, сама доза начинает действовать не сразу, а через 2–3 недели, соответственно, в этот период вы не более защищены, чем до ревакцинации, и должны это учитывать", – уточнил Крючков.

Ранее главврач московской городской клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко заявил, что высокая смертность от коронавируса объясняется его мутацией и низким уровнем вакцинации населения.

По его словам, в последнее время болеть COVID-19 в тяжелой форме стали молодые люди, вплоть до летальных случаев. Специалист призвал граждан пройти вакцинацию, тестирование и соблюдать меры безопасности.