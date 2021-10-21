Эксперт объяснил отсутствие антител к COVID-19 после полной вакцинации

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов объяснил отсутствие антител к коронавирусу после прохождения полной вакцинации.
"В ситуации, когда вы сделали прививку, у вас ноль (антител), вам к иммунологу. Если вы поменяли два вакцинных препарата и у вас ноль (антител), то у вас редкая иммунологическая поломка", – сказал Горелов в эфире телеканала "Доктор".
По его словам, тестирование на антитела к коронавирусу необходимо только для научных целей. Он также отметил, что такие тесты показывают общее наличие различных антител в организме человека.
"В мире никто антитела не определяет: ни до прививки, ни после прививки, ни вместо прививки. Это исключительно эпидемиологический тест только для науки и эпидемиологии: для того чтобы (следить) за распространением инфекции и планировать противоэпидемические мероприятия", – уточнил Горелов.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что назальная вакцина от коронавируса не заменит прививки обычным препаратом. Она отметила, что врачи рекомендуют делать прививку и следить за реакцией организма на выработку антител.
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