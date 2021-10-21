В Госдуме оценили инициативу сделать ПЦР-тесты на коронавирус бесплатными

Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей
Член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина прокомментировала предложение сделать ПЦР-тестирование на коронавирус бесплатным, чтобы снять расходы с работодателей.
Ранее депутаты Госдумы Алексей Куринный и Сергей Казанков (КПРФ) выступили с соответствующей инициативой и уже направили предложение председателю федерального Оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяне Голиковой.
По мнению депутатов, сегодня ответственность за тестирование лежит на работодателях, которые не всегда могут позволить себе такие расходы. В свою очередь, бесплатный ПЦР сократил бы и расходы казны государства на лечение заболевших, и стоимость самих тестов при организованных централизованных закупках.
"Когда депутаты предлагают очередную меру поддержки, а в моем понимании бесплатное ПЦР-тестирование – это мера поддержки, то нужно всегда говорить об источниках финансирования. К сожалению, мои коллеги не указали, из какого уровня бюджета это будет финансироваться: из федерального, либо это тяжелым бременем ляжет на региональные бюджеты, которые с этим точно не справятся, или вообще на муниципальные, у которых финансовая ситуация еще сложнее", – объяснила Стенякина.
Ранее стало известно, что в Москве выходные дни продлят с 28 октября до 7 ноября для улучшения ситуации с COVID-19. В эти дни в городе продолжат работать аптеки и продуктовые магазины. Также горожане смогут получить плановую медицинскую помощь в полном объеме. Рестораны и кафе в период нерабочих дней будут работать только навынос.
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