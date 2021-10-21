Матвиенко заявила, что назальная вакцина от COVID-19 не заменит обычную прививку

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что назальная вакцина от коронавируса не заменит прививки обычным препаратом. Об этом сообщает ТАСС.

"Назальная вакцина служит для повышения иммунитета носоглотки, через которую и проникает вирус. Но только для тех людей, кто либо переболел, либо вакцинировался, либо у них высокие антитела. То есть это дополнительная защита от вируса", – сказала Матвиенко.

Она отметила, что врачи рекомендуют делать прививку и следить за реакцией организма на выработку антител. Назальная вакцина, по словам Матвиенко, не дает гарантий защиты от коронавируса.

"Я перенесла ее (назальную вакцину. – Прим. ред.) хорошо, как раз у меня был период очень активного общения с людьми, все обошлось, я не заболела. Но я слежу за антителами, если будет снижение, я обязательно пойду на ревакцинацию. Я, кстати, планирую это делать", – подчеркнула спикер Совфеда.

Ранее Матвиенко заявила, что введение обязательной вакцинации от COVID-19 в России не принесет значимых результатов, более эффективным способом ускорения темпов иммунизации является пропаганда и убеждение граждан.

