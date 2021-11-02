В Минздраве сообщили о развертывании рекордного количества коек для пациентов с COVID-19

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Рекордное количество коек для пациентов с коронавирусом открыли в России. Об этом сообщает газета "Известия".

Как сообщил изданию главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов, в данный момент в стране открыто свыше 290 тысяч ковидных коек. При этом в предыдущий пик заболеваемости в России развернули 270 тысяч коек.

"Резерв свободного коечного фонда несколько снизился по сравнению с предыдущими периодами, потому что, естественно, сейчас госпитализировано гораздо больше, чем раньше", – рассказал эксперт.

По словам Чуланова, лишь в 13 регионах страны в данный момент фиксируется снижение заболеваемости коронавирусом. При этом в остальных наблюдается рост числа инфицированных.

Специалист подчеркнул, что Москва и Санкт-Петербург всегда находятся под особым наблюдением из-за очень высокой плотности населения.

"Даже если мы сейчас видим, что явного роста заболеваемости в столице нет, ситуация может быстро поменяться", – предупредил Чуланов.

Он продолжил, что в Санкт-Петербурге на 42-й неделе наблюдался прирост заболеваемости в 14%. При этом в среднем по стране он составил 13%.

"Обстановка непростая", – подытожил инфекционист.

Ранее стали известны сроки выхода на плато по заболеваемости коронавирусом в России. По словам руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ Павла Волчкова, стабилизация ситуации с COVID-19 в стране возможна через две недели.