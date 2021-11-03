МГПУ с 15 ноября будет пускать студентов на очные занятия по QR-кодам

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Студенты Московского городского педагогического университета (МГПУ) с 15 ноября смогут посещать очные лекции и семинары только по QR-кодам. Об этом сообщается на сайте вуза.

"С 15 ноября 2021 года студенты, обучающиеся по программам высшего образования, допускаются к учебным занятиям на территории университета при предъявлении QR-кода, подтверждающего статус вакцинации от COVID-19, статус переболевшего или наличие действующего отрицательного результата ПЦР-теста", – говорится в сообщении.

В вузе уточнили, что студенты с медицинским отводом от вакцинации и обучающиеся в возрасте младше 18 лет смогут пройти бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус прямо в университете. Невакцинированные студенты без медотвода продолжат обучение дистанционно.

Ранее сообщалось, что МГТУ имени Баумана перейдет на дистанционный формат работы после окончания периода нерабочих дней. С 8 по 14 ноября студенты продолжат заниматься онлайн. Такое решение было принято в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Москве.

