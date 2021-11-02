В аэропорту Нижнего Новгорода создали оперштаб для работы с пассажирами

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В аэропорту Нижнего Новгорода создали оперативный штаб для работы с пассажирами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

Росавиация взяла на контроль данную ситуацию. Из аэропорта Нижнего Новгорода уже вылетели три самолета, продолжается работа по организации вылетов других бортов. Службы аэропорта работают в усиленном режиме.

Губернатор региона Глеб Никитин уточнил, что на данный момент в аэропорту остаются около 1,5 тысячи человек. Всего в Нижний Новгород прибыли 46 самолетов, в том числе регулярные рейсы.

"Из них отказные московские – примерно 35 бортов. При этом мощность аэропорта на единовременный прием такого количества самолетов в принципе не рассчитана", – сказал Никитин.

Аэропорт Нижнего Новгорода днем 2 ноября принял на запасной аэродром 33 самолета, которые не смогли сесть в Москве из-за сильного тумана. Попавшие в здание аэропорта Стригино жаловались на тесноту и отсутствие удобств. Люди ждали вылета в Москву по 6–8 часов без еды и воды. По данному факту проверку начал СК.

