Голикова заявила об ухудшении эпидситуации с коронавирусом в 10 регионах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Ситуация с коронавирусом осложнилась в 10 субъектах страны. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Это Белгородская, Саратовская, Тюменская, Челябинская, Ярославская, Магаданская области, Красноярский край, Республики Татарстан, Тыва, Чувашия", – цитирует Голикову Оперштаб.

Вице-премьер добавила, что практически все регионы уже ввели QR-коды для посещение госучреждений, общепита и культурных объектов. Она подчеркнула, что при этом важно пресекать попытки фальсификации документов, позволяющих гражданину получить код, таких как справка о перенесенной болезни, сертификат вакцинации или ПЦР-тест.

"Для того, чтобы прервать цепочку распространения вируса, нужно наращивать вакцинацию и одновременно пресекать все попытки фальсификации документов о ней. От этого зависят сроки окончания пандемии для России", – убеждена Голикова.

Ранее Голикова заявила о росте смертности в РФ в октябре 2021 года. Данный показатель увеличился на 23,8% по сравнению с сентябрем того же года. По мнению вице-премьера, прирост смертности вызван ухудшением эпидситуации с коронавирусом в стране.

