Голикова заявила об ухудшении эпидситуации с коронавирусом в 10 регионах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Ситуация с коронавирусом осложнилась в 10 субъектах страны. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Это Белгородская, Саратовская, Тюменская, Челябинская, Ярославская, Магаданская области, Красноярский край, Республики Татарстан, Тыва, Чувашия", – цитирует Голикову Оперштаб.
Вице-премьер добавила, что практически все регионы уже ввели QR-коды для посещение госучреждений, общепита и культурных объектов. Она подчеркнула, что при этом важно пресекать попытки фальсификации документов, позволяющих гражданину получить код, таких как справка о перенесенной болезни, сертификат вакцинации или ПЦР-тест.
"Для того, чтобы прервать цепочку распространения вируса, нужно наращивать вакцинацию и одновременно пресекать все попытки фальсификации документов о ней. От этого зависят сроки окончания пандемии для России", – убеждена Голикова.
Ранее Голикова заявила о росте смертности в РФ в октябре 2021 года. Данный показатель увеличился на 23,8% по сравнению с сентябрем того же года. По мнению вице-премьера, прирост смертности вызван ухудшением эпидситуации с коронавирусом в стране.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: