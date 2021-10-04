В Домодедове подозреваемого в воровстве покупателя избили в подсобке

В Домодедове сотрудники "Магнита" вместо того, чтобы вызвать полицию, увели предполагаемого мошенника в подсобку.

На видео, которое сняли очевидцы, из-за закрытой двери слышны крики, попали в кадр и следы крови. Мужчина сам попросил свидетелей вызвать полицию.



Представители магазина уже выразили свое сожаление. И сообщили, что сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего.

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