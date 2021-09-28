Нетрезвая девушка без прав разбила 7 машин в Текстильщиках

В Текстильщиках нетрезвая девушка разбила семь машин. Прав у нее нет, а вот желание покататься присутствовало. Она села за руль машины своего друга и за пару маневров побила соседские автомобили. Все это попало в объективы камер городского наблюдения.

О неуемном желании покататься девушка чистосердечно сообщила сотрудникам Госавтоинспекции, как и об отсутствии водительского удостоверения. А вот от медицинского освидетельствования отказалась. Теперь ей грозит арест до 15 суток. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.